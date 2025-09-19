Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. adlı firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yörük Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel