Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. adlı firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yörük Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

