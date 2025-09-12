Haberler

Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri ilçe merkezindeki denetimlerde çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
