Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen E.C.K. adlı firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri ilçe merkezindeki denetimlerde "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.C.K'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
