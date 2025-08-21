Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri ilçe merkezindeki denetimlerde "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.C.K'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.