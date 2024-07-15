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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Keşan ilçesinde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi yakaladı.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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