Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Keşan ilçesinde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi yakaladı.
Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.