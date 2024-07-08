Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık suçundan aranan H.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de, 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesinde yaptığı çalışmada "hırsızlık" suçundan 18 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'yi yakaladı.
Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.