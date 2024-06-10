Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 4 yıl, 6 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda S.G. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Edirne'de 4 yıl, 6 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri hakkında "tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl, 6 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. yakalandı.

S.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Jandarmadan denetimlerini sürdürüyor

Edirne'de jandarmanın yol kontrol uygulamasında 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya, Uzunköprü ve Enez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında 2 araçta arama yaptı.

Aramada 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti

Keşan ilçesinde bir kişi uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti.

İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan M.G oğlunun arkadaşları ile evinin ikinci katında uyuşturucu kullandığı gördü.

İhbar üzerine evde yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 plastik kapsül, alüminyum folyo içinde sentetik kannabinoid, tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Evden hırsızlık

Edirne'de bir kişinin evinden çeşitli eşyalar çalındı.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan A.R.K. evine döndüğünde 2 kol saati ve 750 gram gümüşün yerinde olmadığını fark etti.

Polis merkezi amirliğine giden A.R.K. şikayette bulundu.

Aracındaki iş aletleri çalındı

Edirne'de bir kişinin aracından iş aletleri çalındı.

Barutluk Mahallesi'nde aracını park eden B.B. döndüğünde kapıları açık olan aracındaki iş aletlerinin yerinde olmadığını fark etti.

B.B. iş aletlerini çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title