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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimde, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsünün kimlik sorgusunda suçları ortaya çıktı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne'de hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsünün kimlik sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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