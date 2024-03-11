Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, 3 farklı suçtan 5 yıl 36 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de, 3 farklı suçtan 5 yıl 36 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yurt dışına kaçarken yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, 3 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü askeri yasak bölgede yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.