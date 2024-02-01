Üye Girişi
Haberler

Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Keşan'daki çalışma sonucunda yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Cezaevi Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title