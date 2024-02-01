Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'de 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, 7 farklı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Keşan'daki çalışma sonucunda yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.