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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, Keşan'da yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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