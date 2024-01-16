Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, Keşan'da yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Edirne'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.