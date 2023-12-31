Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eğlence mekanında yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Edirne'de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D'yi bir eğlence mekanında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.