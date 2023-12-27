Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'de bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 32 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesinde yaptıkları çalışmada "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 32 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.