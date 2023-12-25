Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.