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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne'de 15 yıl 17 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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