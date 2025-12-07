Edirne'de polisin operasyonu sırasında intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı
Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda, 41 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü intihar girişiminde bulundu. Hükümlü, yakalanmadan önce kapının arkasına saklanarak tabanca ile kendine zarar vermek istedi.
Edirne'de polisin, saklandığı eve düzenlediği operasyonda intihar girişiminde bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından 41 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığı eve operasyon düzenledi.
Polislerin geldiğini gören hükümlü, kapının arkasına saklanarak tabanca ile intihar girişiminde bulundu.
Ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel