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Edirne'de Firari Hükümlü Balkonuna Kamera Yerleştirdi, Yakalandı

Edirne'de Firari Hükümlü Balkonuna Kamera Yerleştirdi, Yakalandı
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Edirne'de 4 suçtan yakalama kararı bulunan ve 20 yıl hapis cezası olan firari K.A, evinin balkonuna kamera yerleştirerek yakalanmamak için önlem aldı. Ancak, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de yakalanmamak için evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 suçtan yakalama kararı bulunan ve hakkında 20 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Kaldığı evin balkonuna kamera yerleştirdiği belirlenen hükümlü, polislerin geldiğini fark edince evin arka balkonundan bitişikteki binanın çatısına geçmeye çalıştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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