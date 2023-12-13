Edirne'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlenecek

Edirne'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüşe tüm Edirneliler davet edildi. Yürüyüş, Eski Cami önünden başlayacak ve Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde sona erecek.

Edirne'de Filistin'e destek olmak amacıyla Özgür Filistin Yürüyüşü düzenlenecek.

Eski Cami önünden cuma namazı sonrası başlayacak yürüyüş, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde sona erecek.

Filistin'e Destek Platformu Temsilcisi Ahmet Çetin, AA muhabirine Türkiye'de sivil toplum örgütleri tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Filistin'de mazlum ve mağdur insanların üzerine İsrail'in bomba yağdırdığını anlatan Çetin, "Maalesef 75 yıldır hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde siyonist İsrail ve onun destekçisi emperyalistler aç, susuz bıraktıkları halkın üzerine her gün bomba yağdırıyor. Bizlerde Edirne'de sivil toplum örgütleri olarak Filistin'e Destek Platformu kurduk. Bu kapsamda daha önce yaptığımız bir kermes ile elde edilen gelirleri Filistin'deki mağdur kardeşlerimize ulaştırdık." dedi.

Çetin, Filistin'e destek olmak amacıyla 15 Aralık günü cuma namazı sonrası Eski Cami'den başlayarak, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde son bulacak yürüyüşe tüm Edirnelileri davet etti.