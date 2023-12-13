Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlenecek

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek yürüyüşe tüm Edirneliler davet edildi. Yürüyüş, Eski Cami önünden başlayacak ve Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde sona erecek.

Edirne'de Filistin'e destek olmak amacıyla Özgür Filistin Yürüyüşü düzenlenecek.

Eski Cami önünden cuma namazı sonrası başlayacak yürüyüş, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde sona erecek.

Filistin'e Destek Platformu Temsilcisi Ahmet Çetin, AA muhabirine Türkiye'de sivil toplum örgütleri tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Filistin'de mazlum ve mağdur insanların üzerine İsrail'in bomba yağdırdığını anlatan Çetin, "Maalesef 75 yıldır hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde siyonist İsrail ve onun destekçisi emperyalistler aç, susuz bıraktıkları halkın üzerine her gün bomba yağdırıyor. Bizlerde Edirne'de sivil toplum örgütleri olarak Filistin'e Destek Platformu kurduk. Bu kapsamda daha önce yaptığımız bir kermes ile elde edilen gelirleri Filistin'deki mağdur kardeşlerimize ulaştırdık." dedi.

Çetin, Filistin'e destek olmak amacıyla 15 Aralık günü cuma namazı sonrası Eski Cami'den başlayarak, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü önünde son bulacak yürüyüşe tüm Edirnelileri davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Saraçlar Caddesi Filistin Edirne Cami Sivil Toplum İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title