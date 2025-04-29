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Edirne'de FETÖ Zanlıları Sınırda Yakalandı

Edirne'de FETÖ Zanlıları Sınırda Yakalandı
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanan 2 FETÖ zanlısı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan zanlılar Ü.T. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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