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Edirne'de FETÖ ve PKK zanlıları yakalandı

Edirne'de FETÖ ve PKK zanlıları yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü zanlısı 8 kişi, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne PKK Güncel Haberler

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