Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.