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Edirne'de FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı

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Edirne'de yapılan operasyonda, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı. Zanlılardan 4'ü FETÖ, 2'si PKK üyesi olarak belirlendi.

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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