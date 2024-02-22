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Edirne'de FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı

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Edirne'de yapılan operasyonda, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensupları sınırda gözaltına alındı.

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütleri FETÖ ve MKP üyesi 8 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü mensubu sınırda gözaltına alındı.

Zanlılardan 7'sinin FETÖ, birinin terör örgütü MKP üyesi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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