Edirne'de FETÖ ve Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Edirne'de düzenlenen operasyonda 5 FETÖ şüphelisi ve 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 sürücüyü gözaltına aldı.

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etti.

Şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurdu.

Ekipler, aracın sürücüsü ile 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Diğer araçta bulunan 5 FETÖ şüphelisi ile sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 sürücü ile 5 FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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