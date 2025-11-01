Haberler

Edirne'de FETÖ Üyesi ve Tır Sürücüsü Tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan bir tırda yakalanan FETÖ üyesi Ö.D. ve tır sürücüsü E.E. tutuklandı. Ö.D.'nin FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan tırda yakalanan bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile tır sürücü tutuklandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu dün bir tırda yakalanan Ö.D. ve tır sürücüsü E.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen Ö.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tır sürücüsü E.E. ise "göçmen kaçaklığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

