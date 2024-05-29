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Edirne'de FETÖ üyesi ve suçlular yakalandı

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Edirne'de yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi bir pansiyondaki aynı odada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanları yakalamak için çalışma yürüttü.

Edirne'de yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ hükümlüsü ile cinayet ve dolandırıcılık şüphelilerinden oluşan 4 kişi bir pansiyondaki aynı odada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat, terörle mücadele, göçmen, siber ve asayiş şubeleri ekipleri haklarında yakalama kararı bulunanları yakalamak için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir pansiyonda yapılan denetimde aynı odada kaldıkları belirlenen FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. kasten öldürme suçundan aranan E.B, dolandırıcılıktan aranan S.V.P. ve Filistin uyruklu A.A.S. yakalandı.

Bu kişilerin yurt dışında kaçma girişiminde oldukları belirlendi.

Filistin uyruklu A.A.S. İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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