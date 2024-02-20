Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.
İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ö. ve araç sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.