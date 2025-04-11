Edirne'de FETÖ Şüphesiyle Yakalanan İki Kişi Yunanistan'a Kaçmaya Çalışıyordu
Edirne'de güvenlik güçleri, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisini yakaladı. Operasyon, askeri yasak bölge yakınlarında gerçekleştirildi.
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Ş. ile U.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel