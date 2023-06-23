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Edirne'de FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de güvenlik güçleri, Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelisi N.E'yi gözaltına aldı.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, terör örgütüyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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