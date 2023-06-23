Edirne'de FETÖ Şüphelisi Yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi N.E. yakalandı. Güvenlik güçleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
1 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi N.E., yakalandı. Güvenlik güçleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi N.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel