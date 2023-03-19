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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı

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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı

EDİRNE'de görevden uzaklaştırılan FETÖ/PDY şüphelisi doktor H.G., polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.

EDİRNE'de görevden uzaklaştırılan FETÖ/PDY şüphelisi doktor H.G., polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan FETÖ/PDY şüphelisi doktor H.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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