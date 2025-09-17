Edirne'de FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan biri FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda kiralık bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde FETÖ şüphelisi ihraç astsubay Ö.U. ile bilişim suçu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.B, Türkmenistan uyruklu düzensiz göçmen Y.T. ile araç sürücüsü F.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden ihraç astsubay Ö.U. ve F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

O.B. cezaevine teslim edilirken düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.