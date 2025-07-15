Edirne'de FETÖ Şüphelilerine Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı

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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yurt dışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı. Eski öğretmenlerin de aralarında bulunduğu bu kişilere yardım eden 2 sürücü, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde yurt dışına kaçmak isteyen 3'ü eski öğretmen 4 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım eden 2 sürücü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaya geçişini ihlal eden, içinde 4 kişi olan bir aracı durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü "dur" ihtarına uymadan kaçtı.

Bir süre sonra duran araçtan inen bu kişilerden biri kaçarken ekiplerce yakalandı.

Aynı araçtaki sürücü ile diğer 2 kişi ise bir başka sürücünün kullandığı araca binerek kaçmaya çalıştı.

Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerce takibe alınan söz konusu araçtakiler de gözaltına alındı.

Bu kişilerden İ.S., M.S.K. ile K.Y'nin meslekten ihraç edilen öğretmenler oldukları ve FETÖ iltisakları nedeniyle haklarında adli mercilerde dosya bulunduğu öğrenildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen İ.S., M.S.K. ve K.Y. ile bu kişilere yardım eden 2 sürücü, işlemlerinin yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler grupta yer alan diğer FETÖ şüphelisi S.Ş'yi de bir çay bahçesinde yakaladı.

Şüpheli burada gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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