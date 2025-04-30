Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Edirne'de düzenlenen operasyonla, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen iki şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan O.T. ile A.H'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel