Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen iki şüpheli, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ü.T. ile Y.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel