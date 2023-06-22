Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı
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Edirne'de sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
3 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Ünsal YÜCEL/EDİRNE
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel