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Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı

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Edirne'de sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

3 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Ünsal YÜCEL/EDİRNE


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Jandarma Edirne Güncel Haberler

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