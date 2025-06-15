Edirne'de FETÖ Şüphelileri ve Düzensiz Göçmenler İçin Gözaltı ve Tutuklama

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Edirne'de 5 FETÖ şüphelisiyle 4 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, düzensiz göçmenlerin kente getirildiğini tespit etti ve operasyon düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldı.

Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlılar, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş; şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurmuştu.

Ekipler, sürücü ile 4 düzensiz göçmeni yakalamış, diğer araçtaki 5 FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına almıştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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