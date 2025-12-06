Haberler

Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Edirne merkezli gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturma, güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yapıldı ve çeşitli illerde operasyonlar gerçekleştirildi.

Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün önce FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma hakkında

Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'de operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 6 harddisk, 5 harici bellek, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap, 6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın ele geçirilmişti.

Önceki gün adliyeye çıkarılan 6 zanlıdan 2'si savcılık sorgusunun ardından, 4'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
