Edirne'de FETÖ/PDY ve PKK şüphelileri tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY ve PKK şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı. FETÖ/PDY şüphelileri H.K., M.K. ve E.G. ile PKK şüphelisi A.Ş. işlemlerinin ardından tutuklandı.