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Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Sınır birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri H.T. ve H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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