Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Aranma kaydı olan bir şüpheli tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçlerince, Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve aranma kaydı olan FETÖ/PDY şüphelisi N.E. ise tutuklandı.

Sınır birlikleri, Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri F.İ. ve F.A.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.Güvenlik güçlerince 2 gün önce Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan ve 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlenen N.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.E., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.