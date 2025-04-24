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Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelileri ve Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de FETÖ/PDY Şüphelileri ve Uyuşturucu Operasyonu
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Edirne'nin İpsala ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada esrar ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta aralarında FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kavşağı'nda düzenledikleri operasyonda M.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtakilerin, FETÖ/PDY şüphelileri ihraç eski komiser İ.E., eski astsubay N.I., 'Dolandırıcılık' suçundan aranan A.A. ve organizatör U.B. oldukları belirlendi. Araçta yapılan aramada 2 gram esrar ele geçilirken, A.A. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Sürücü M.E. ve organizatör U.B., çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ/PDY şüphelileri İ.E. ve N.I. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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