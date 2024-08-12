Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri S.Y. ve Z.E. tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından, 3 gün önce Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri S.Y. ve Z.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen ve 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçundan aranan şüpheli İ.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İ.İ., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.