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Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından dün Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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