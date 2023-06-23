Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Jandarma ekipleri tarafından dün Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel