Edirne'de FETÖ/PDY şüphelileri tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından dün Bosnaköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.F., C.E. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.