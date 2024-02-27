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Edirne'de FETÖ mensubu baba oğul cezaevine gönderildi

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Edirne'de yakalanan FETÖ mensubu baba oğul, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu baba oğul cezaevine gönderildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan İ.E. ve E.E. adliyeye sevk edildi, zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri yasak bölgedeki denetimlerinde dün iki şüpheliyi yakalamış, gözaltına şüphelilerin meslekten ihraç edilen emniyet müdürü İ.E. (54) ve eski askeri personel E.E. (29) olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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