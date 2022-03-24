Edirne'de "Fen ve Teknoloji Sergisi" açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin hazırladığı "Fen ve Teknoloji Sergisi" açıldı.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi ile Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergide, bilişim teknolojileri, fen, matematik olmak üzere birçok alanda öğrencilerin geliştirdiği proje ve çalışmalar sunuldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın dijitalleşme çağını yaşadığını söyledi.

Türk öğrencilerin yaptıklarıyla dünyaya damgasını vuracağını belirten Arpacı, "Bilim tarihine damgamızı vurmamız gerekiyor. Geleceğin Aziz Sancarları, geleceğin Oktay Sinanoğluları inanıyorum ki buradan yetişecek. Bilim şenliğine katkı sunanları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy da bilimle iç içe olan gençlerin gelecekte önemli projelere imza atacağını belirterek, "Tüm öğrencileri bilime yönlendirmek, gelecekteki meslek gruplarını seçmelerine katkıda bulunmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı hedeflemiştik. Gördüm ki hedefimizin çok daha fazlasına ulaşmışız ve ulaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenci, öğretmen ve veliler sergiyi gezdi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi lobi alanında açık kalacak sergi 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.