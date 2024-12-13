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Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne'de Feci Kaza: 4 Genç Yanarak Hayatını Kaybetti
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Edirne'de bir otomobilin evin duvarına çarpmasının ardından alev alması sonucu, içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri olduğu belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Çağlayan Kurt'tan bilgi aldı.

Yaşamını yitiren gençlerin kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.

Gençlerden birinin telefonu 112'ye "SOS" araması yapmış

Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi.

Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112'ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

2 kişinin cenazeleri Tekirdağ'da toprağa verildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan İlker Bulur'un cenazesi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Babası Saim Bulur burada taziyeleri kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Bulur'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Görkem Eroğlu'nun da cenazesi ise Subaşı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından Eroğlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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