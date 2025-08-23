Edirne'de farklı tarihlerde ve ekim yöntemleriyle test edilen ayçiçekleri hasat edildi

EDİRNE'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında, farklı tarihlerde ve yöntemlerde ekilen ayçiçeklerinin ilk hasadı gerçekleştirildi. Çeşitli yöntemlerin, ayçiçeği verimine etkisinin gözlemleneceği projede, Edirne Valisi Yunus Sezer, biçerdöverle hasat yaptı.

Edirne'de aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlarla birlikte hissedilen kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kayıplarına karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı. Müdürlük tarafından geliştirilen 'Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Farklı Ekim Zamanlarının Ayçiçeğinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi' projesi kapsamında, merkez ilçeye bağlı Sarayakpınar köyünde 25 Şubat ile 15 Nisan tarihleri arasında farklı yöntemlerle ayçiçekleri ekildi. Anıza ekim, pulluk ile işleme ve kazık ile işleme yöntemleriyle yapılan deneme ekimleriyle, ayçiçeklerinde verim farklılıkların gözlemlenmesi amaçlandı. Projeden elde edilecek verilerin, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yol göstermesi hedeflenirken, ekimi yapılan ürünlerin ilk hasadı ise Vali Yunus Sezer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Vali Sezer'in yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Sezer, törende, biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

'KALİTELİ ÜRÜN ELDE ETMEDE ÜRETİCİYE YARDIMCI OLACAĞIZ'

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, amaçlarının üreticilere daha düşük maliyetle daha verimli üretim yöntemlerini göstermek olduğunu belirterek, "Ayçiçeği, hem ülkemiz hem de bölgemiz için gerçekten çok önemli. Bölgemizdeki üretimin yaklaşık yüzde 20-25'ini kapsıyor. Bu konuda biz de üreticilerimizin daha verimli, daha ucuza ve daha kaliteli ürün elde edebilmesi amacıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Trakya Üniversitesi'nden iki hocamızın da bizlere yardımcı olmasıyla ayçiçeği üretim alanlarında hem farklı ekim yöntemleriyle hem de farklı ekim zamanlarında burada oluşturduğumuz demonstrasyon bahçesinde üreticilerimizin daha üretim maliyetleriyle, daha iyi üretim yapmaları adına bir bahçe oluşturduk. İnşallah 3 yılın sonunda üreticilerimize bu oluşturduğumuz bahçede daha az maliyetleri nasıl üretim yapabilecekleri, kalite ürün nasıl elde edebilecekleri konusunda biz de yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da "İklim krizi ve kuraklıkla birlikte yeni arayışların içerisine girdik. Hem tohum çeşidi olarak hem de ekim açısından farklı zamanda olması açısından işin uzmanları konuyu anlattı. Kuraklıkla birlikte verimi arttırmamız gerekiyor. Sulanabilir arazilerimizi arttırmak için barajlarımızı yapıyoruz, göletlerimizi yapıyoruz ama önümüzdeki süreçte hem daha ekim tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor, hem kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerini kullanmamız gerekiyor, hem de suyumuzu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü artık dünyada su çok kıymetli bir meta haline geldi" diye konuştu.

'ORTALAMA 100-130 KİLOGRAM VERİM BEKLİYORUZ'

Vali Yunus Sezer de Edirne'de bu yıl 1 milyon 300 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, "İlkbahar'da buradaydık, bir ekim yaptık. Farklı zamanlarda, farklı yöntemlerle özellikle kuraklık nedeniyle daha fazla verimi nasıl alabiliriz arayışı var. Anıza ekim yapıldı, bu ekimde şu andaki tahmini hasat beklentilerine göre yüzde 30 oranında bir artış var ama bu teyit edilmemiş. Daha sonra da bunun birkaç yıl denemesi yapılarak ancak çiftçilere önerebilir hale geleceğiz. Bu manada da Edirne'miz tarım memleketi. Çeltiğin yüzde 50'sine yakınını Edirne üretiyor. Ayçiçeği üretiminde de 1 milyon 300 bin dekar alanda üretim yapıyoruz. Geçen seneki rakamlarımız da yaklaşık 130 kilogram bir ortalama verim elde ettik. Bu sene bunu arttırabilir miyiz? Hasat yeni yapılıyor ama bu sene kuraklık daha fazlaydı. Sulanabilir alanlarda 400 kilograma kadar ayçiçeğinden verim elde ediyoruz. Kurak alanlarda da bazı bölgelerde bu 80 kilograma kadar düşmüş durumda. Yine ortalama olarak 100-130 kilogram zannediyorum bir verim elde edeceğiz" diye konuştu.

Ayçiçeğinin Türkiye'nin önemli değeri olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Bu çiftçimizin geçim kaynağı, aynı zamanda da ülkemizin çok önemli bir katma değeri. Yağlı tohumlarda dışarıya bir şekilde mahkum olmamak için bizim kendi üretimimizi desteklememiz, kurak mevsimlerde de bu verimi nasıl arttırabiliriz? Bunun arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. Umarım her sene geride bıraktığımız senelerden daha güzel geçer ve çiftçimizin yüzü güler. Tarım artık stratejik bir ürün, bu manada Tarım Bakanlığımızın da çok önemli çalışmaları var. Bir taraftan kuru tarım yapılıyor ama yüzde 42 oranında tarlalarımızı arazilerimizi sulayabiliyoruz. Bunu ne kadar yukarı çıkarabiliriz, onun için çalışıyoruz. Önemli sulama projeleri gerçekleştiriliyor. İnşallah kısa zamanda bunlar da tamamlanırsa, suyla olan üretimimiz daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.