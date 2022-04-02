Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor - Haberler

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Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de

Edirne'de zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri devam ediyor.

İl genelinde yapılan denetimlerde zabıta, polis ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.

Denetimlerde marketlerin depolarında inceleme yapılırken, reyonlardaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları kontrol ediliyor.

Ekipler, tarihi geçmiş ürünlerin satılıp satılmadığını denetlerken, KDV indirimlerinin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını inceliyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ticaret, Zabıta, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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