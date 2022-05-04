Edirne'de evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Edirne'de evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Fatih Mahallesi'nde U.M'nin evinde arama yaptı.
Aramada 1.12 gram metamfetamin ele geçirildi. Şükrüpaşa Mahallesi'nde M.Ş'nin evinde yapılan aramada ise 0.90 gram metamfetamin bulundu.
Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Cihan Demirci - Güncel