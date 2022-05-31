Edirne'de evinin sundurmasında mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı - Haberler

Edirne'de, evinde gaz kokusu şüphesinin ardından çıktığı sundurmada mahsur kalan yaşlı adam polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Yaşar Jipka, gaz kokusundan şüphelenerek 2. kattaki evinin sundurma kısmına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, merdivenle yaşlı adamın yanına çıktı. Ekipler, Yaşar Jipka'yı camdan içeriye aldı, daha sonra aşağıya indirdi.

Kontrol amaçlı ambulansa alınan yaşlı adam tedaviyi kabul etmedi.