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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası M.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 45 ecstacy hap, 10 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 15 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

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