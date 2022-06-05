Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramda 40 kök Hint keneviri, 59,11 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 1,84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili H.U ve L.U gözaltına alındı. AA / İlker Gürel - Güncel Narkotik Edirne Keşan Güncel Haberler

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