Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

Evin bahçesinde yapılan aramda 40 kök Hint keneviri, 59,11 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 1,84 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili H.U ve L.U gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Narkotik Edirne Keşan Güncel Haberler

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